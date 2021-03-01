В Ялуторовске расширяется перечень видов урологической помощи

Фото пресс-служба областной больницы № 4. Архив. Фото пресс-служба областной больницы № 4. Архив.

63-летнюю пациентку доставила бригада скорой помощи в Областную больницу №23. Женщине требовалась экстренная помощь врача-уролога в связи с острым окклюзионным пиелонефритом. Операцию провел молодой хирург Джасур Содиров.

"Пиелонефрит характерен тяжелыми симптомами: боли в области поясницы, тошнота, слабость, высокая температура, – объясняет врач-уролог Областной больницы №23 Джасур Содиров. – Но основная опасность заключается в возможности бактериотоксического шока".

Так называется одно из самых грозных осложнений урологических заболеваний, которое может развиться в первые же часы после проникновения бактерий в кровь. Это угрожающее жизни состояние, поэтому таких пациентов сразу госпитализируют в стационар.

В хирургическом отделении Джасур Мансуржонович выполнил пациентке манипуляцию, которая раньше в Ялуторовской больнице не проводилась – катетеризацию мочеточника. При помощи гибкого цистоскопа он освободил верхние мочевые пути для оттока жидкости из почки в мочевой пузырь.

После пациентка несколько дней провела в больнице, получая консервативную лекарственную терапию. И была выписана для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

"Я работаю в Областной больнице №23 с января. Переехал вместе с семьей из Свердловской области, – рассказывает Джасур Содиров. – А диплом получал на родине, в Таджикистане".

По словам врача, сменить место работы он решил, получив хорошее предложение от руководства больницы. Нашлась вакантная должность по специальности и для него, и для супруги – врача-гинеколога. Молодой семье дали служебное жилье, детей помогли устроить в садик.

"Небольшие города нравятся мне больше мегаполисов. Люди здесь душевные, – признается Джасур Содиров. – А до конца лета больница закупит новую медицинскую технику, и объем урологической помощи пациентам еще увеличится".

Пока же Джасур Мансуржонович принимает около 20 пациентов с день. В основном, это люди с хроническими заболеваниями, пишкт "АиФ- Западная Сибирь".