Тюменцы сдали более девяти тонн вторсырья

| Фото: makulaturin.ru | Фото: makulaturin.ru

9 тонн 195 килограммов вторсырья принесли тюменцы в пункт раздельного сбора отходов – станцию "Сортировочную" за два месяца этого года.

Тюменцы сдали 4 тонны стекла, 2,2 тонны картона и почти 660 килограммов ПЭТ – из этого материала делают бутылки. Также жители принесли 11 килограммов ячеек от яиц и почти тонну бумаги. Остальное составили пленка, металл, новогодние елки, полипропилен и полиэтилен.

В пункте раздельного сбора отходов принимают и блистеры для таблеток. Но только пластиковые формы со слоем фольги, другие медицинские отходы и упаковки в эту категорию не входят. По словам волонтеров, блистеров набралось уже много, скоро они тоже отправятся на переработку.

"Собранное сырье отвозят в "Национальную экологическую компанию" в Ярославль. Таблетки достают и утилизируют, а блистеры отправляют на переработку: измельчают в крошку размером с песчинку сахара и кладут в специальный барабан. Пластик прилипает к его стенкам, потом его снимают специальными щетками", – рассказали "Вслух.ру" на станции "Сортировочной".

За прошлый год тюменцы принесли в пункт раздельного сбора отходов 37,5 тонны вторсырья. Больше всего сдали стекла – 17,29 тонны, картона – почти 7 тонн и ПЭТ – 3 тонны.