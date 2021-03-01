Тюменцы могут бесплатно пройти эндоскопические обследования

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области. Архив | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области. Архив

Тюменцы могут пройди эндоскопическое обследование в МКДЦ по полису ОМС. Для записи необходимо взять направление терапевта, гастроэнтеролога или хирурга.

"В рамках профилактических мероприятий по предупреждению и раннему выявлению онкологических заболеваний любой житель Тюмени и Тюменской области, имеющий полис ОМС, может пройти эндоскопическое обследование в МКДЦ по направлению терапевта, гастроэнтеролога или хирурга", — рассказал заведующий эндоскопическим отделением центра Эдуард Одегов.

Здесь обследуют все отделы ЖКТ, если нужно проводят исследование пациента комплексным методом фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) и колоноскопиим. При подозрении на злокачественное новообразование возможна и щипцовая биопсия с отправкой биоматериала на гистологический анализ.

Всего в 2020 году специалисты отделения провели около 15 тыс. 500 видеоэндоскопических исследований. Биопсия потребовалась почти в 10 % случаев. Кроме того, было выполнено около 500 исследований на наличие бактерии Helicobacter pylori, которая является частой причиной гастрита.

Самым распространенным заболеванием, выявленным при осмотре верхних отделов ЖКТ методом ЭГДС, стал хронический гастродуоденит — воспаление слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Полипоз желудка, считающийся предраковым состоянием, составляет около 2 % от всех выявленных заболеваний.

Врачи рекомендуют людям в возрасте от 55 до 60 лет раз в три года проходить колоноскопию, сообщает пресс-служба МКДЦ.