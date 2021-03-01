Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм пройдет в Тюмени

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Межрегиональный фестиваль по интеллектуальным играм "Покорение Сибири" среди школьных и студенческих команд пройдет в Тюмени 27 марта. В программе - 45 вопросов "Что? Где? Когда?", "Мультиигры", а также "Брейн-ринг" для восьми сильнейших команд каждой возрастной группы.

О своем участии заявили 60 команд из Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Тобольска, Москвы, Томска, Челябинска, Перми, Нефтеюганска, Сургута, Екатеринбурга, Кургана, Чернушки и Ямала.

"В этом году мы проведем фестиваль в необычном формате. Все участники будут играть на восьми разных площадках города, а вопросы будут записаны заранее, чтобы игроки были в равных условиях. Безопасность участников во время пандемии — самое главное ", - рассказал руководитель Интеллектуального движения Тюменской области, Олег Войкин.

Победители фестиваля получат не только кубки, медали и памятные дипломы, но также баллы, которые помогут сильнейшим командам попасть на чемпионаты России, пишет "Мегатюмень".