Инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей

Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

В весенние каникулы сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по дорожной безопасности. На федеральных автодорогах будет усилен контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей.

Ранее за данные нарушения к административной ответственности было привлечено более 1 тыс. 500 водителей.

Обеспечивать детскую дорожную безопасность на каникулах автоинспекторам помогут родительские патрули, юные инспекторы движения и волонтеры, которые проведут акции и мероприятия у перекрестков, пешеходных переходов, на парковках у торговых центров, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.