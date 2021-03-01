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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил перевозки детей

Общество, 13:34 21 марта 2021

Фото: ГИБДД Тюменской области

В весенние каникулы сотрудники ГИБДД проведут профилактические мероприятия по дорожной безопасности. На федеральных автодорогах будет усилен контроль за соблюдением водителями правил перевозки детей.

Ранее за данные нарушения к административной ответственности было привлечено более 1 тыс. 500 водителей.

Обеспечивать детскую дорожную безопасность на каникулах автоинспекторам помогут родительские патрули, юные инспекторы движения и волонтеры, которые проведут акции и мероприятия у перекрестков, пешеходных переходов, на парковках у торговых центров, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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