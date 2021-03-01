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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменок приглашают провериться на ВПЧ

Общество, 08:47 21 марта 2021

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Жительницы Тюменской области в возрасте от 30 до 39 лет могут пройти бесплатное обследование на вирус папилломы человека. Тестирование проводится методом ПЦР.

За два месяца 2021 года обследовано 584 пациентки. В итоге у двух женщин выявлена дисплазия тяжелой степени, еще у одной - рак в начальной стадии, после чего она направлена в онкологическое отделение "Медицинского города".

В России в национальный календарь прививок вакцинация от ВПЧ не входит. Поставить прививку можно за собственные средства в Перинатальном центре, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

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