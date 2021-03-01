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Голышмановская художница Елизавета Бородина прошла во второй этап Всероссийского конкурса

Общество, 09:29 21 марта 2021

Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи

Пятнадцатилетняя голышмановская художница Елизавета Бородина прошла во второй тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой".

"Тема конкурса заинтересовала меня, собираюсь сдавать экзамен по истории, решила, что дополнительные знания не помешают, - поделилась девушка. - С графическими материалами работаю уверенно, в этот раз использовала перо и тушь. Такие рисунки смотрятся очень выразительно. Конечно, выбранная техника требует кропотливого труда, чтобы добиться эффекта пространства, глубины и объема изображения. Готовилась к конкурсу серьезно".

Лиза Бородина поступила в Голышмановскую школу искусств в восемь лет. Помнит, что на своем первом рисунке изобразила радугу. Девушка много занимается самостоятельно. Елизавета собирается продолжить художественное образование в колледже или институте, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур.

Педагог Светлана Лебедева называет свою ученицу талантливой и трудолюбивой. Говорит, что Лиза всегда добивается результата — ничего не оставляет на полпути. У нее уже сложился свой стиль рисунка. Она сильна и в графике, и в живописи. Сейчас Елизавета Бородина проходит предпрофессиональную программу, обучаясь в третьем классе художественного отделения.

Итоги Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой" подведут в мае, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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