Голышмановская художница Елизавета Бородина прошла во второй этап Всероссийского конкурса

Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи Голышмановская ДШИ имени Л.И.Шарохи

Пятнадцатилетняя голышмановская художница Елизавета Бородина прошла во второй тур Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой".

"Тема конкурса заинтересовала меня, собираюсь сдавать экзамен по истории, решила, что дополнительные знания не помешают, - поделилась девушка. - С графическими материалами работаю уверенно, в этот раз использовала перо и тушь. Такие рисунки смотрятся очень выразительно. Конечно, выбранная техника требует кропотливого труда, чтобы добиться эффекта пространства, глубины и объема изображения. Готовилась к конкурсу серьезно".

Лиза Бородина поступила в Голышмановскую школу искусств в восемь лет. Помнит, что на своем первом рисунке изобразила радугу. Девушка много занимается самостоятельно. Елизавета собирается продолжить художественное образование в колледже или институте, склоняется к архитектуре. Мечтает спроектировать и построить здание компании современного формата в виде множества геометрических фигур.

Педагог Светлана Лебедева называет свою ученицу талантливой и трудолюбивой. Говорит, что Лиза всегда добивается результата — ничего не оставляет на полпути. У нее уже сложился свой стиль рисунка. Она сильна и в графике, и в живописи. Сейчас Елизавета Бородина проходит предпрофессиональную программу, обучаясь в третьем классе художественного отделения.

Итоги Всероссийского конкурса детского художественного творчества "Князь Александр Невский - полководец, политик, Святой" подведут в мае, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".