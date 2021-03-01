В Тюмени стали реже нарушать правила благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Количество нарушений, связанных с благоустройством, в Тюмени значительно снизилось. Статистику работы квартальных привел руководитель управы Центрального округа Александр Чистяков на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы.

В 2019 было составлено 3 тыс. 949 протоколов, сумма наложенных штрафов достигла 18 млн 881 тыс. руб., взыскано 16 млн 638 тыс. рублей. В 2020-м составлено 3 тыс. 278 протоколов, из 8 млн 890 тыс. рублей наложенных штрафов взыскано 6 млн 152 тыс. рублей.

Среди основных – нарушения требований к внешнему виду и установке адресных указателей, парковка на газонах, размещение информационных материалов вне специальных мест, надписи на фасадах, уборка территории, в том числе от снега и наледи.

"В целом за счет проведения мероприятий по содержанию имущественных комплексов повышается уровень комфортной среды, уровень благоустройства и обеспечения надлежащего состояния территории города, повышение экологической культуры населения", - прокомментировал Александр Чистяков.

Как уже сообщал "Вслух.ру", Тюмень поделена на 44 имущественных комплекса, порядок в которых контролируют 43 квартальных. Работу этой службы проанализируют на совещании в апреле.