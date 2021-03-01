В Тюменском зоопарке родились сурикаты и капуцины

Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте Фото: Тюменский зоопарк во ВКонтакте

В Тюменском зоопарке дали потомство капуцины и сурикаты. Родились малыши и у зеленой мартышки гривет. Новорожденного самца мать не приняла, его вскармливает ветеринарный врач зоопарка, но уже скоро он сможет вернуться к своей сестренке Симе.

По словам администрации зоопарка, горожане помогли зоопарку пережить сложные времена. Как напоминает "АиФ - Западная Сибирь", во время режима повышенной готовности зоопарк был закрыт, жители привозили гуманитарную помощью для зверей.

"Мы безумно благодарны жителям Тюмени за хвойные деревья для животных. Все копытные едят с огромным удовольствием, даже тигру пришлись сосны по вкусу. Играет и пробует на зуб", - рассказали в зоопарке.