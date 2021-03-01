Система "Безопасный город" помогла раскрыть 70 преступлений

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ситуацию с аварийностью на дорогах Тюменской области удалось стабилизировать. По итогам 2020 года количество ДТП снизилось на 17%. Число пострадавших в авариях – на 13%, пострадавших несовершеннолетних – на 17%. Об этом сообщил начальник УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец на заседании облдумы.

Снижение объясняется в том числе внедрением современных информационных технологий и технических средств контроля. Для контроля скорости движения установлено 90 камер фото- и видеофиксации.

Всего за год камерами и патрулями выявлено более 1 млн 158 тысяч административных правонарушений, в том числе более 1 млн – в сфере безопасности дорожного движения. 16 тысяч - в сфере миграционного законодательства, 4 тысячи – связанных с мелким хулиганством. Общая сумма наложенных штрафов составила практически 750 млн рублей. Взыскано почти 600 млн рублей (79,2%).

Расширились возможности аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". На текущий момент в населенных пунктах региона установлено 3 тыс. 700 камер. С помощью них раскрыто 70 преступлений. Выявлено почти 500 административных правонарушений. Установлено 292 разыскиваемого лица.

По итогам 2020 года в Тюменской области снизилось количество зарегистрированных преступлений на 7,1% - с 26 тыс. 648 до 24 тыс. 757. Уровень преступности на 100 тысяч населения уменьшился с 1 тыс. 754,7 до 1 тыс. 610,3, пишет "Вслух.ру".