Тюменкам рекомендуют ежегодно посещать маммолога

Поликлиника | Фото: www.phototyumen.ru Поликлиника | Фото: www.phototyumen.ru

Тюменкам рекомендуют проходить обследование у маммолога раз в год. Именно этот временной интервал позволяет выявлять злокачественное новообразование образования груди, говорит заведующий Центром женского здоровья Джавад Шабанов.

"Заболеваемость раком груди, к сожалению, растет. Нередко женщины приходят к нам за помощью, когда заболевание в запущенном состоянии. Среди них есть и достаточно молодые женщины, мамы. Несвоевременное обращение за помощью многие объясняют недостатком времени, невниманием к своему здоровью, страхом идти к врачу, а некоторые ссылаются на отсутствие записи "на ближайшее время". Это очень печально, потому что себя нужно любить и уважать, бояться не стоит, а время и возможность обратиться к врачу можно найти всегда",- напоминает Джавад Шабанов.

Так, заведующий Центром женского здоровья Медицинского города, советует тюменкам, начиная с 18 лет, ежегодно находить время на обследование в Кабинете раннего выявления заболеваний, который есть в каждой поликлинике области.

"В случае, если состояние здоровья груди у специалиста в поликлинике вызовет сомнение, будет обнаружено уплотнение, он в обязательном порядке направит вас на дополнительные обследования",- поясняет Шабанов.

На сегодняшний день на диспансерном учете у маммолога в Медицинском городе состоит 6 тыс. 645 пациентов, из них 21 мужчина. За 2020 год на приеме у врача-маммолога побывало 38 тыс. 080 человек, 20 тыс. из них посетили Центр женского здоровья Медицинского города, пишет " АиФ - Западная Сибирь".