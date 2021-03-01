Три человека получили травмы в аварии на трассе в Тюменской области
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Три человека пострадали на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 21 марта.
ДТП произошло на 261-м км пути. Автомобиль SsangYong столкнулся с грузовиком Isuzu.
"В результате ДТП пострадали водитель SsangYong 1971 года рождения, его пассажирка 1975 года рождения. У обоих значительные травмы. Водитель Isuzu повредил ногу и руку", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Инна Пахомова