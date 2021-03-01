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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Три человека получили травмы в аварии на трассе в Тюменской области

Общество, 11:53 22 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 21 марта.

ДТП произошло на 261-м км пути. Автомобиль SsangYong столкнулся с грузовиком Isuzu.

"В результате ДТП пострадали водитель SsangYong 1971 года рождения, его пассажирка 1975 года рождения. У обоих значительные травмы. Водитель Isuzu повредил ногу и руку", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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