Три человека получили травмы в аварии на трассе в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 21 марта.

ДТП произошло на 261-м км пути. Автомобиль SsangYong столкнулся с грузовиком Isuzu.

"В результате ДТП пострадали водитель SsangYong 1971 года рождения, его пассажирка 1975 года рождения. У обоих значительные травмы. Водитель Isuzu повредил ногу и руку", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова