В Тюменской области "Диктант Победы" пройдет 29 апреля

| Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия | Фото: пресс-служба ТРО партии Единая Россия

Тюменцы напишут "Диктант Победы" 29 апреля. Международная патриотическая акция пройдет в третий раз, часть вопросов диктанта посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев, сообщает пресс-служба ТРО партии Единая Россия.

Традиционно "Диктант Победы" можно будет написать как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Площадки для проведения акции откроют во всех регионах России и за рубежом. Впервые его площадки будут организованы не только в больших, но и в малых населенных пунктах.

Оказать помощь в организации диктанта может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца.

В Тюменской области определяются площадки, на которых пройдет акция. В 2020 году таких площадок по югу Тюменской области было 74, что позволило принять участие 12 тыс. человек.

"В этом году мы планируем сделать не меньшее количество площадок, чтобы у всех желающих была возможность показать свои знания по истории событий периода 1941 – 1945 годов. По опыту прошлых лет мы знаем, что тест интересен людям разных возрастов, особенно вызывают интерес вопросы, касающиеся региона", — отметил депутат Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Историческая память" Александр Крупин.