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Телеканал "Тюменское время" порадует внимательных зрителей призами

Общество, 18:10 23 марта 2021

телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Подарки за внимательность могут получить зрители шоу "Примерка-ТВ" на канале "Тюменское время".

Ведущие изучают все интересное, что есть в Тюмени: под прицел уже попали линзы для очков, одежда местных дизайнеров, рестораны и домашние тренажеры. Скоро планируют проверить на вкус куриные яйца и качество строительных магазинов. Фото локаций съемки размещают в сторис аккаунта канала в Instagram каждую среду. Зрителям нужно проголосовать за правильный вариант. Победителя выберут в эфире случайным образом.

Шоу "Примерка-ТВ" выходит каждый четверг в 17 часов 45 минут на "Тюменском времени" - 21 канале кабельного телевидения.

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# подарки , призы , Тюменское время

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