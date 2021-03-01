Две десятилетние подруги попали под колеса иномарки в Тюмени
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Двух десятилетних девочек сбили неподалеку от школы на ул. Парфенова в Тюмени 23 марта.
"Подруги шли в парк гулять, перебегали дорогу вне пешеходного перехода. В районе дома №28 их сбил Volkswagen. Обе четвероклассницы получили различные травмы", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Водитель иномарки пояснил, что не успел затормозить, девочки, по его словам, появились на проезжей части внезапно из-за проезжавшего мусоровоза.
Обстоятельства аварии выясняются.
Инна Пахомова