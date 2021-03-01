Валерий Кулачковский прочтет лекцию о 400-летнем развитии тюменской архитектуры

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция об особенностях градостроительного развития Тюмени пройдет в Музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63) 25 марта, начало в 18 часов.

Экскурс в историю, начиная от первой столицы Сибирского ханства Чимги-Тура, закладки первого русского города за Уралом, и заканчивая современностью, проведет почетный архитектор России, доцент кафедры архитектуры и градостроительства ТИУ Валерий Кулачковский, сообщает музей.

Эксперт расскажет об основных факторах и событиях, повлиявших на градостроительную структуру города и принципах развития Тюмени в разные эпохи, как части истории становления Российского государства. Участники лекции также познакомятся с особенностями архитектуры города, которая складывалась в зависимости от исторического контекста развития региона.

Вход на лекцию свободный. Количество мест ограничено, обязательна предварительная запись по телефону: +7 (3452) 45-35-90 или +7 (929) 266-73-72

Для участников 12+.