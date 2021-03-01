Жители Тюменского района проходят обследование в передвижном флюорокабинете

ОБ №19 Тюменского района ОБ №19 Тюменского района

1 тыс. 75 жителей Тюменского района прошли обследование в передвижном флюорографическом кабинете с начала марта 2021 г. За это время флюорограф выезжал 14 раз, сообщает Областная больница №19.

"Сам рентгеновский аппарат малодозовый. Он делает снимок буквально за несколько секунд, что позволяет выполнить до 150 исследований в смену. На флюорограмму уходит всего пара-тройка секунд – надо лишь нажать кнопочку. Готово!", - говорит рентген-лаборант Нурислам Садыков.

ОБ №19 Тюменского района ОБ №19 Тюменского района

Результаты обследования пациенты могут узнать в поликлинике. Если же обнаружится какая-либо патология, то медики об этом незамедлительно сообщат больному.

Сформирован график работы передвижного флюорографа на апрель. Мобильный комплекс ежедневно будет выезжать в населенные пункты Тюменского района. График размещен на информационных стендах всех структурных подразделениях Областной больницы №19, на официальном сайте и в группах больницы в соцсетях.