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В Тюмени пройдет фестиваль настольных игр

Общество, 17:17 26 марта 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Пилотный фестиваль настольных игр "ИСКРА-Тека" откроется в мультицентре "Контора пароходства" в Тюмени 27 марта в 12 часов, сообщают организаторы.

Посетители увидят новинки игровой индустрии, пообщаются с единомышленниками, поиграют в настольные игры и поучаствуют в квесте совершенно бесплатно.

На фестивале будут представители различных игровых и развивающих направлений. Организатор данного мероприятия мастерская "Туми-иши" представит свою мастерскую настольных игр, основным направлением которой является реконструкция древних игр.

Посетителей ждут разные игры и квесты. Самые маленькие участники смогут протестировать развивающие игрушки ручной работы от мастерской "Волшебные пуговки".

Руководитель проекта "Хоббимаркет Тюмень" Елена Софьина расскажет о методиках раннего развития и покажет, как из подручных средств изготовить развивающие игры.

Кандидат педагогических наук, руководитель АНО "Центр социального творчества и туризма "Искра" и компании "Kuda-Game", руководитель проектов "Фестиваль семейного творчества "Искристый берег"" и "Семейный СП-love" Григорий Кудашов проведет авторские игры.

Коррекционный педагог, основатель развивающей студии рисования песком "Волшебные ладошки" Светлана Клементьева проведет свой мастер-класс.

Фестиваль пройдет до 17 часов. Возрастное ограничение: 6+.

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# настольные игры , обучение , фестиваль

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