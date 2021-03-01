Легенды о круглой бане и купцах стали самыми популярными у туристов в Тюмени

| Фото: news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

Список самых популярных в Тюмени легенд составили специалисты Института наук о Земле Тюменского госуниверситета. Они опросили экскурсоводов, турагентов и жителей региона и исследовали городские легенды, как ресурс развития экскурсионной деятельности региона, сообщает пресс-служба вуза.

Как оказалось, чаще всего экскурсоводы рассказывают о белом монахе в мужском монастыре, о легендах, связанных с круглой баней, купцами. Кроме того, интерес у гостей города вызывает информация о кладах Кучума, Распутина, Романовых, Колчака, а также легенды о подземных ходах и пожарной каланче, об артистке кукольного театра, собаке Кляксе и других персонажах.

Экскурсоводы часто используют городские легенды в своей практике. Такие истории пользуются популярностью у экскурсантов, а их применение доказывает свою эффективность. Они поддерживают интерес и активизируют внимание слушателей.

Как пояснили на кафедре cервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ, в регионе имеется потенциал для развития сторителлинга в экскурсионной деятельности. Применение легенд, мифов, сказок и развитие этого направления повлечет за собой заинтересованность и рост числа экскурсантов.