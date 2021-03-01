Тюменцам предложили два дизайн-проекта для благоустройства сквера Пограничников

портал "Тюмень - наш дом" портал "Тюмень - наш дом"

Принять участие в голосовании по выбору проектов благоустройства общественных пространств, которое стартует на федеральной онлайн-платформе 72gorodsreda.ru 26 апреля, призвал жителей Тюмени мэр Руслан Кухарук во время посещения сквера Пограничников.

В сквере глава Тюмени встретился с активистами региональной общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области". Руслан Кухарук осмотрел общественное пространство и высоко оценил труд ветеранов, которые с помощью региональной и областной власти создали здесь условия для работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В сквере установлены образцы военной техники, использовавшейся для защиты государственной границы нашей Родины - например, боевой вертолет Ми-24, который участвовал в боевых действиях в Афганистане. Его экипажи совершили около 140 боевых вылетов. Недавно сюда привезли танк Т-54. Рядом с этой боевой машиной будет размещена информация о том, как в годы Великой Отечественной войны тюменцы самоотверженно трудились под девизом "Все - для фронта, все - для Победы!", рассказал главе города руководитель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов.

"В ходе реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" сквер Пограничников благоустроят в 2022 году. В результате онлайн-голосования тюменцы смогут выбрать один из двух предложенных дизайн-проектов для благоустройства. Наша общая задача - сохранить все, что уже создано в сквере, для того, чтобы по-прежнему проводить здесь уроки мужества, городские, региональные и межрегиональные молодежные соревнования по военно-прикладным дисциплинам. Но главное - сквер может и должен стать еще одной точкой притяжения не только для жителей близлежащих жилых массивов, но и для всех тюменцев и гостей города", - обратился к ветеранам-пограничникам Руслан Кухарук.

В голосовании принимают участие также проекты благоустройства общественных территорий, расположенных на ул. 70 лет Октября, ул. Таврическая - Белинского, ул. Малышева и ул. Линейная.

Евгений Бабенко