В Тюменской области поддержали жалобу предпринимателя на ТЭО

| Фото: fas.gov.ru | Фото: fas.gov.ru

УФАС Тюменской области признало обоснованной жалобу индивидуального предпринимателя на действия Тюменского экологического объединения при проведении запроса котировок на поставку сенсорных информационных терминалов и выдало нарушителю предписание.

В жалобе указывалось на несогласие с установлением в закупочной документации порядка сопоставления и оценки ценовых предложений участников закупки, когда победитель определяется по ценовым предложениям без НДС.

УФАС установило, что такой порядок оценки заявок создает преимущество для отдельных участников – плательщиков НДС, что противоречит требованиям закона о закупках.

Не согласившись с решением УФАС, "ТЭО" обратилось в Арбитражный суд Тюменской области, а затем в Восьмой Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Однако все три инстанции поддержали позицию антимонопольного органа.

"Согласно закону, заказчик в документации о закупке должен установить одно значение начальной цены договора для всех участников, независимо от применяемой системы налогообложения, указав при этом содержит она НДС или нет. Фактически действия заказчика необоснованно сужают круг потенциальных участников торгов, ограничивая их критерием системы налогообложения", - пояснила заместитель руководителя начальник отдела контроля за соблюдением законодательства Светлана Марчук.