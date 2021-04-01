Российский софт на смартфонах стал обязательным

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Производители гаджетов будут обязаны выполнять нормы российского законодательства, которые предписывают предварительную установку российских программ обеспечения на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры, произведенные после 1 апреля 2021 года.

В список, утвержденный правительством РФ, включены смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки и телевизоры с технологией Smart-TV.

В перечень российских программ для предустановки, сообщается на сайте Госдумы, входят в том числе "Яндекс.Браузер", поисковик "Яндекс", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Диск", "Почта Mail.ru", мессенджер ICQ, голосовой ассистент "Маруся", "Новости Mail.ru", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", MirPay (только Android), "Госуслуги".

Согласно постановлению правительства, у производителя гаджетов будут три варианта обеспечить предустановку на свои новые устройства: полная предустановка приложений на жесткий диск, предустановка в режиме "одного окна", когда пользователь сам выбирает, какое из предложенных приложений он хочет установить, а также производитель сможет разместить иконку программы на экране устройства, при выборе которой пользователь установит программу. Какой из трех вариантов предустановки выбрать, решает сам производитель.

При этом впоследствии пользователь может удалить ту или иную программу.

Ответственность за отсутствие на устройствах российского ПО без необходимых приложений грозит производителям и продавцам гаджетов. Должностным лицам будет грозить штраф от 30 до 50 тыс. рублей, юрлицам — от 50 до 200 тыс. рублей. Пользователей это не касается.