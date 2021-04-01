Телеканал "Тюменское время" запускает развлекательное шоу "Студия 72"

| Фото: Телеканал «Тюменское время» | Фото: Телеканал «Тюменское время»

Телеканал "Тюменское время" запускает новое развлекательное шоу "Студия 72" 1 апреля.

Формат - Late Night Show - россиянам знаком благодаря передаче "Вечерний Ургант": харизматичный ведущий, звездные гости. Что интересного приготовили для тюменцев, рассказал редактор программы Евгений Сезёмов.

"В последнее время люди просто утопают в информационном потоке — каждый день нам рассказывают огромное количество новостей по ТВ, радио, на различных порталах и в пабликах. Задача "Студии 72" отсеять шелуху — разгрузить зрителя и выбрать главные новости недели. Это развлекательная передача в формате Late Night Show. Участники программы с юмором обсуждают новости Тюмени, России, мира, а потом голосованием определяют самую важную из них", - уточнил он.

Вести "Студию 72" будет Андрей Сапегин. Важная роль и у других участников шоу: Егора Старченко, Евгения Стасенко и Шамиля Пшеунова — они импровизируют в эфире.

"Изюминка программы — зрители, которые находятся на съемочной площадке и видят, как зарождается юмор. Подобного формата еще не было в эфире телеканала "Тюменское время". Само шоу — некий симбиоз популярных на просторах интернета и телевидения проектов. Будут различные рубрики: бредовый астрологический прогноз от Евгения Кисляка (он однажды снял с человека порчу и примерил ее на себя), репортажи со значимых событий от корреспондента, у которого своя точка зрения на происходящее, новостные материалы из прошлого, рассмотренные по-новому", - сказал Сезёмов .

В каждом выпуске будут гости, которые находятся на слуху у тюменцев. Они поделится с участниками шоу своими новостями. Также в эфире о себе смогут заявить талантливые артисты города.

Особенное внимание мы уделили картинке. Она, что называется, "сочная", и в этом особая заслуга Никиты Зимина — продюсера "Тюменского времени".

Первый выпуск программы выйдет в эфир на "Тюменском времени" сегодня, 1 апреля, в 20:00 (21 канал кабельного телевидения).