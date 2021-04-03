Госавтоинспекция поощрит лучших фотографов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный этап Всероссийского конкурса фоторабот, посвященного 85-летию Госавтоинспекции, объявлен в Тюменской области. К участию приглашаются как профессионалы, так и любители. Заявки принимаются до 15 апреля.

Конкурс проводится в номинациях: Госавтоинспекция: прошлое, настоящее, будущее" - фотографии или серии фоторабот о работе Госавтоинспекции, истории службы, преемственности поколений, буднях сотрудников ГИБДД, современных технологиях при обеспечении дорожной безопасности; Наши дороги" - пейзажная фотография или серия фоторабот, связанных с дорожно-транспортной инфраструктурой России; "Госавтоинспекция в лицах" - портретная фотография (серия фоторабот) сотрудников Госавтоинспекции, ветеранов, юных инспекторов движения; "Сохраните детские жизни" - фотографии или серия фоторабот, показывающих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; "Безопасность дорожного движения – с юмором" - фотографии или серия фоторабот, отражающих юмористический, сатирический, ироничный, карикатурный взгляд на отношения, складывающиеся при участии в дорожном движении.

Заявку на участие и фотоработы нужно отправить на электронный адрес.

Победители регионального этапа конкурса получат дипломы и сувениры, а их работы будут размещены в аккаунтах социальных сетей Госавтоинспекции Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.