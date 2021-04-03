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Фестиваль тактических игр пройдет в Упоровском районе

Общество, 10:52 03 апреля 2021

из архива Германа Приба | Фото: из архива Германа Приба

Новый вид досуга и физической активности успешно развивается в Тюменской области - лучные бои. О ближайших планах по развитию лучных баталий рассказал директор Федерации лучного боя Герман Приб.

В Упоровском районе состоится большой фестиваль тактических игр, где одним из основных блоков станет проведение областного турнира по лучным боям. В данный момент, как пишет "Тюменская область сегодня", идут переговоры по организации мероприятия.

"Мы проехали по ряду муниципалитетов области. Хотим пригласить сильнейших ребят, проявивших максимальную активность. Идут согласования по количеству участников, по форме проведения", - сообщил Приб.

Примерной датой проведения фестиваля выбрано 15 мая.

Напомним, ранее "Тюменская линия" писала, что общественники с 23 по 25 марта посетили Армизонский, Омутинский, Юргинский и Сорокинский районы в рамках грантовой поддержки Росмолодежи. В населенных пунктах они провели соревнования по лучным боям.

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