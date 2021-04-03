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В "Конторе пароходства" пройдет встреча тюменских посткроссеров

Общество, 11:42 03 апреля 2021

Фото: Почта России

Сообщество тюменских посткроссеров проведет в "Конторе пароходства" круглый стол. Новичков познакомят с историей движения. Встреча пройдет 4 апреля в 15 часов.

Для участников приготовили открытки – за них придется заплатить 8 рублей, но будут и бесплатные карточки. Адрес для отправки посткроссеры получают случайно - помогает международный сайт. На встречах тюменских посткроссеров обычно собирается около 20 человек, причем разного возраста - от 17 до 40 лет.

Юлия Гордеева – одна из организаторов встречи. Она занимается посткроссингом - обменом открытками между жителями разных городов и стран - уже десять лет. Коллекция посланий из других стран у Юлии тоже есть: она получает открытки даже из Южной Африки.

"На наши встречи приходят, как правило, те, кто уже был раньше. Но часто заглядывают люди, которые вообще ничего не знают о проекте и хотят разобраться, пообщаться с посткроссерами", – рассказала "Вслух.ру" администратор сообщества "Postcrossing в Тюмени"Юлия Гордеева.

В группе местных посткроссеров состоит 500 человек, на встречи приходит до 20 человек. Юлия Гордеева добавила, что их сообщество объединяет и филокартистов, и филателистов.

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