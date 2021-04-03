В Голышманово могут построить национальные избы и разбить новые аллеи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальные избы, зоны отдыха, детские игровые площадки, скверы, исторические аллеи - все эти социальные проекты собираются воплотить в жизнь активные жители Голышмановского округа.

От них на муниципальный конкурс поддержки гражданских инициатив поступили больше полсотни заявок. К очной защите эксперты допустили только 37 соискателей грантов, среди которых — сельские активисты и некоммерческие организации.

Также инициативные группы предлагали открыть мультстудию при детском саде для детей с особыми образовательными потребностями, создать семейный клуб выходного дня, организовывать творческие мастер-классы, которые помогут в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из самых интересных идей принадлежит жителям деревни Земляная - фестиваль национальных культур. Организуют работу с украинскими, немецкими, казахскими, русскими, чувашскими и кавказскими семьями. Главная цель - сохранение общенационального единства.

Голышмановские активисты продолжат реализовывать долгосрочные соцпроекты. Пятый год малышенская инициативная группа "Вместе" создает "Село своей мечты". Постоянно появляются новые арт-объекты и места отдыха, украшающие территорию. В этот раз решили обустроить зону ландшафтного дизайна в сказочном стиле, в центре будет карета. Уже сейчас обещают, что у ее посетителей будут сбываться все загаданные желания.

"В жюри сижу уже не один год, каждый социальный проект рассматриваю с точки зрения монетизации. Как сделать так, чтобы проект заработал и на нем можно было зарабатывать. С первого января 2021 года на территории Тюменской области действует программа самозанятые. Это подходит как нельзя лучше для тех людей, которые занимаются ремесленничеством и рукоделием. Экскурсионный маршрут по чувашскому подворью в селе Медведево тоже можно смело монетизировать, но прежде хозяйке нужно получить статус самозанятой, чтобы предлагать услуги, не нарушая законодательства", - отметила директор Голышмановского представительства фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", член экспертного совета окружного конкурса поддержки гражданских инициатив Светлана Смольникова.

Инициативные группы могли рассчитывать на поддержку в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Грантовый фонд конкурса составляет около семисот тысяч рублей, но заявок было на сумму в 2,5 раза больше. Эксперты выбрали 23 лучшие идеи, пишет "АиФ-Тюмень".

Напомним, ИА "Тюменская линия" ранее писала, что неподалеку от деревни Земляная, на крутом берегу небольшой, но рыбной речки есть живописная березовая роща. Именно здесь, на лесной поляне, сельские активисты предложили создать площадку для отдыха и проведения праздничных народных гуляний. Начало проекту уже положено - построена небольшая деревянная избы.

"В трех деревнях Земляновского сельского поселении живут около 600 человек. По национальному составу это русские и казахи, примерно пятьдесят на пятьдесят. Эта территория не очень привлекательна для крупных инвесторов. Люди занимаются сельским хозяйством - животноводством, овощеводством, выращиванием зерновых", - рассказал глава муниципалитета Александр Ледаков.