Ишимские врачи спасли пациентку с редким заболеванием

| Фото: тюменскаяобласть.рф | Фото: тюменскаяобласть.рф

Ишимские врачи столкнулись с достаточно редким в хирургической практике случаем. У пациентки, поступившей в Областную больницу №4 из Казанского района с ущемленной диафрагмальной грыжей, оказалось нестандартное размещение органов.

61-летняя женщина жаловалась на многократную, неукротимую рвоту и начинающуюся одышку. Как сообщает пресс-служба Областной больницы №4, исследование на компьютерном томографе показало, что сердце пациентки находится справа, левое легкое вполовину сжато, и почти всю грудную клетку занимает желудок, размером 20 на 14 см.

"Такое смещение органов может быть врожденным, либо же произошла травма, - рассказывает врач-хирург Хамидулло Режавалиев. - Чтобы вернуть все органы на места, врачи расширили отверстие диафрагмы, убрали спайки, образовавшиеся на фоне воспаления, вернули желудок в брюшную полость, вручную и с помощью аппарата ИВЛ расправили травмированное легкое, провели пластику диафрагмы и дренирование плевральной полости".

Учитывая необычность и длительность операции, ее проводили два хирурга: Хамидулло Режавалиев и Александр Клещёнок. После операции пациентка 12 часов провела в отделении реанимации, затем была переведена в хирургическое отделение.

"За три недели, что прошли до обращения к врачам, я похудела на семь килограммов, - рассказывает женщина. - Ведь не могла даже воду пить. Благодарна врачам, которые провели такую нестандартную операцию. Вы не представляете, как мне было страшно перед ней, и как я рада, что, благодаря медикам, могу вернуться к обычной, полноценной жизни".