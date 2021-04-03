Лекции по креативному мышлению пройдут в ишимском мультицентре "Моя территория"

Фото: мультицентр "Моя территория". Архив Фото: мультицентр "Моя территория". Архив

Как оперативно генерировать задачи и создавать новые идеи по благоустройству города расскажут ишимским школьникам. Встречи пройдут на площадке мультицентра "Моя территория".

"Мы хотим добиться роста интереса к созданию креативных продуктов в Ишиме. Чтобы добиться этой цели, для начала нужно создать условия, в которых молодое поколение научится разделять креативные продукты от некреативных. Проект "Обучалка" как раз нацелена на это", — пояснил менеджер проекта "Обучалка по креативному мышлению", Илья Кондратьев.

Старшеклассники познакомятся с креативом на примерах телевизионных и интернет-шоу: "ЧБД", "Лапенко", "Ургант". Рассмотрят техники и приемы по выработке новых идей: "Мозговой штурм", "Техника Уолта Диснея", "Метод ассоциаций". Также узнают, какая обстановка помогает мыслить нелинейно и создавать нестандартные вещи.

На практике школьники попробуют в игровой форме разработать уличные эскизы стрит-артов, которые могли бы реализовать совместно с региональными или приглашенными экспертами, рассчитают стоимость и определят важность арт-объектов для Ишима. Также участники получат чек-листы с полезными сайтами и приложениями по развитию креативного мышления.

Серия событий приурочена к проекту "Обучалка по креативному мышлению" в рамках форума "ПрофВох". 30 марта прошла первая встреча для 25 учащихся школы №31. Участники изучили техники развития креативного мышления и нарисовали эскиз стрит-арта в виде 3D рисунка шахматной доски с фигурами, пишет "Мегатюмень".