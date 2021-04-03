В Юргинском районе открыли новые ФАПы

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Новые фельдшерско-акушерские пункты начали работать в селах Володино и Лабино Юргинского района. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" селяне теперь получают плановую и экстренную медицинскую помощь в комфортных условиях.

"Раньше у нас не было таких диагностических возможностей. Теперь сможем помогать на месте гораздо большему числу пациентов, особенно при экстренных состояниях до прибытия скорой – при инсультах, желудочно-кишечных кровотечениях, коронарном синдроме. Сейчас у нас появились и пульсоксиметры для определения уровня насыщения артериальной крови кислородом. Эти простые приборы в период пандемии коронавируса приобрели особую важность в диагностике и профилактике дыхательной недостаточности", - поделилась фельдшер Володинского ФАПа Любовь Беседина.

Новые модульные медицинские учреждения являются структурными подразделениями Областной больницы №11 Голышманово. Оперативно медицинскую помощь в них будут получать 750 человек, в том числе более 100 детей.

"В фельдшерско-акушерском пункте местные жители смогут не только измерить давление, сдать анализ на сахар, сделать электрокардиограмму. Также здесь по графику будут принимать выездные бригады узких специалистов и проходить профилактические осмотры и диспансеризация", – отметил главный врач ГБУЗ ТО "Областная больница №11" Алексей Белов.

Напомним, что цель строительства фельдшерско-акушерских пунктов – обеспечение населения медицинской помощью в шаговой доступности, охрана здоровья и оказание первичной медицинской помощи жителям отдаленных сел, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".