Тюменский центр "Родник" разработал танцевальную программу реабилитации

| Фото: rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Тюменский областной реабилитационный центр "Родник" начинает цикл онлайн-мероприятий для своих юных подопечных под названием "Танцевальные зарисовки", сообщает региональный департамент социального развития.

Танцы – это эффективный и увлекательный способ придерживаться оптимального двигательного режима, что очень важно для поддержания тонуса и здоровья. Кроме того, танцуя вместе с инструкторами, ребята получат много интересной и полезной информации.

"Танцевальные зарисовки" - один из блоков новой оздоровительно-образовательной программы "Здоровьесбережение – знаю, умею, делаю". Программа призвана помочь воспитать у детей осознанное отношение к своему здоровью, сформировать навыки, способствующие предупреждению нарушений здоровья и поддерживающие оптимальное качество жизни.