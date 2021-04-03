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Тюменский центр "Родник" разработал танцевальную программу реабилитации

Общество, 19:59 03 апреля 2021

rodnik-72.ru | Фото: rodnik-72.ru

Тюменский областной реабилитационный центр "Родник" начинает цикл онлайн-мероприятий для своих юных подопечных под названием "Танцевальные зарисовки", сообщает региональный департамент социального развития.

Танцы – это эффективный и увлекательный способ придерживаться оптимального двигательного режима, что очень важно для поддержания тонуса и здоровья. Кроме того, танцуя вместе с инструкторами, ребята получат много интересной и полезной информации.

"Танцевальные зарисовки" - один из блоков новой оздоровительно-образовательной программы "Здоровьесбережение – знаю, умею, делаю". Программа призвана помочь воспитать у детей осознанное отношение к своему здоровью, сформировать навыки, способствующие предупреждению нарушений здоровья и поддерживающие оптимальное качество жизни.

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