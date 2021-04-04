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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ветеринары напоминают о важности прививок животным

Общество, 20:36 03 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельцам собак и кошек напоминают о ежегодной вакцинации животных от инфекционных заболеваний. Ветеринар Ольга Алентьева подчеркивает, прививка от чумы плотоядных позволит сохранить жизнь домашнему питомцу.

"Болезнь может возникнуть в любое время года. Наиболее подвержены инфицированию молодые собаки в возрасте до одного года. При этом процент смертности у них достигает 80-90%. Течение болезни может происходить в нервной, кишечной, кожной, легочной формах, - рассказала она.

Подхватить инфекцию животное может как на улице, так и дома. Вирус может жить на одежде и обуви владельцев, напоминает "Тюменская область сегодня".

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