О перспективах нефтегазовой отрасли в Югре рассказали эксперты форума "Нефтяная столица"

Фото: rosneft.ru Фото: rosneft.ru

Около 2 млрд тонн составляет объем готовых к освоению запасов нефти на лицензионных участках компаний в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, рассказал депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике Павел Завальный на полях Международного молодежного научно-практического форума "Нефтяная столица". Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

"Эти запасы необходимо вовлекать в разработку. Данным вопросом мы сейчас и занимаемся – определяем, какая донастройка экономической системы для этого нужна. Извлечение нефти зависит от технологий. У нас в среднем по стране фактический коэффициент извлечения нефти составляет порядка 26 процентов. При этом норвежцы довели этот показатель до 50 процентов, американцы - до 42. Поэтому у нас есть большой потенциал увеличения извлекаемых запасов. Нужны стимулы. Их, к сожалению, не хватает", - отметил эксперт.

"Мы сегодня тратим очень мало на разведку. Компании вкладывают средства, но только там, где добывают нефть. А где же новые регионы? Я считаю, что роль государства в этом вопросе явно недостаточна. Кто же у нас отвечает за прирост запасов? А нет таких организаций", - обозначил проблему президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль.

По мнению доктора геолого-минералогических наук, академика РАН Алексея Конторовича, человечество не сможет полностью отказаться от традиционных источников энергии.

"Проблема возобновляемых источников энергии, в частности водорода, слегка преувеличена. Делается это отчасти и для того, чтобы сбить Россию с толку, затормозить у нас развитие нефтегазовой отрасли. Обычно говорят о том, что будет к 2035-2040 году по эмиссии углекислого газа и метана. При этом забывают, что к 2050 году население Земли вырастет до 9 миллиардов человек, и всем нужна будет энергия. Без традиционных источников обеспечить нужды этих людей будет нельзя. Проблема сложнее, чем ее рисуют наши европейские коллеги: Европа, может, и откажется от значительной части углеродных источников, но мир в целом сделать этого не сумеет", - уверен академик.

Что касается Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - он был и останется до конца XXI века главной нефтяной базой России, считает Алексей Конторович.