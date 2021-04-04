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Тюменские активисты рассказали, как помочь потерявшемуся пожилому человеку

Общество, 11:48 04 апреля 2021

t-l.ru

Что делать, чтобы помочь оказавшемуся на улице дезориентированному пожилому человеку, рассказали активисты поискового отряда "Белая Сова-Тюмень"

Прежде всего необходимо узнать фамилию, имя и отчество человека, узнать, откуда он, куда направляется, знает ли он как туда добраться, а также с какой целью он туда направляется, сообщает "Тюменская область сегодня".

"Если пожилой горожанин не может ответить хотя бы на один из вопросов или запутался в ответах, то это уже тревожный сигнал. Зачастую пожилые люди забываются и пытаются добраться до мест, где жили или работали ранее. Подобная забывчивость связана с разными болезнями и возрастными изменениями в головном мозге", - отметили волонтеры.

Если пожилой человек плохо себя чувствует, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. В любом случае его нельзя оставлять одного. Нужно передать человека родственникам, волонтерам или медикам. Напомним, что поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" помогает в поиске пропавших тюменцев. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8-932-32-39-911.

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