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Поселок Голышманово готовится к 110-летнему юбилею

Общество, 12:31 04 апреля 2021

Фото: Голышмановский молодежный центр во ВКонтакте

110-летний юбилей отметит поселок Голышманово летом 2021 года. Подготовка к празднику уже началась. В администрации городского округа продумывается программа празднования юбилея Голышманово, разрабатываются варианты оформления улиц и зданий, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

Народный краеведческий музей открыл выставку "Мы здесь живем и край нам этот дорог". Экспозиции рассказывают о поселке-юбиляре с момента создания до наших дней. Сотрудники молодежного центра предложили творческим жителям изготовить символ Голышманово - катышок.

"Это такой собирательный образ, так как поселок раньше назывался Катышка. Умельцам нужно придумать, как мог бы выглядеть катышок, нарисовать его. Из полученных катышков планируется создать юбилейный арт-объект", - рассказала педагог-организатор Голышмановского МЦ Надежда Степанова.

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