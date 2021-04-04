Тюменцев научат финансовой грамотности с помощью кино и настольных игр

Фото: мультицентр "Моя территория" Фото: мультицентр "Моя территория"

Серию открытых мероприятий проведет в апреле тюменское сообщество начинающих предпринимателей Students' business club - горожанам расскажут о финансовой грамотности и бизнесе в целом с помощью кино и настольных игр.

11 апреля тюменцы могут посмотреть тематическое кино и обсудить его со специалистом, 17 и 18 апреля - присоединиться к настольной игре "Денежный поток", а 23 апреля - посетить мастер-класс с приглашенным экспертом.

Одна из последних встреч клуба прошла 26 марта - тюменцы обсудили с опытным бизнесменом основы предпринимательства. Также в марте состоялся просмотр и разбор фильма "Нефть" Эптона Синклера - приглашенным гостем стала советник тюменского книжного клуба.

Все апрельские мероприятия пройдут в мультицентре "Моя территория", регистрация на них доступна в группе бизнес-клуба, сообщает "Вслух.ру".