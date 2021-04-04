Житель Голышманово получил высшую награду Союза десантников России
Высшую общественную награду Союза десантников России - орден "Генерал армии В.Ф. Маргелов" - получил житель пос. Голышманово Алексей Елисеев за активную работу с молодежью.
Ветеран ВДВ Алексей Елисеев 18 лет трудится в лесном хозяйстве, из них пять лет – в Голышмановском лесничестве. Он постоянно участвует в спортивных и патриотических мероприятиях, выступает в школах, рассказывая ребятам о воздушно-десантных войсках. Сейчас ветеран монтирует видеофильм о современной службе в ВДВ. сообщает "АиФ-Тюмень".
В социальных сетях Алексей Елисеев создал группу "Десантное братство", в которой общается с сослуживцами. В группе уже около 30 ветеранов ВДВ. Первая их общественная инициатива – строительство сквера Десантников у центральной библиотеки. Работы идут полным ходом. Открытие сквера запланировано на 2 августа, когда отмечается День Воздушно-десантных войск России.