Житель Голышманово получил высшую награду Союза десантников России

Бюст В.Ф. Маргелова в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия". Бюст В.Ф. Маргелова в Тюмени. Фото ИА "Тюменская линия".

Высшую общественную награду Союза десантников России - орден "Генерал армии В.Ф. Маргелов" - получил житель пос. Голышманово Алексей Елисеев за активную работу с молодежью.

Ветеран ВДВ Алексей Елисеев 18 лет трудится в лесном хозяйстве, из них пять лет – в Голышмановском лесничестве. Он постоянно участвует в спортивных и патриотических мероприятиях, выступает в школах, рассказывая ребятам о воздушно-десантных войсках. Сейчас ветеран монтирует видеофильм о современной службе в ВДВ. сообщает "АиФ-Тюмень".

В социальных сетях Алексей Елисеев создал группу "Десантное братство", в которой общается с сослуживцами. В группе уже около 30 ветеранов ВДВ. Первая их общественная инициатива – строительство сквера Десантников у центральной библиотеки. Работы идут полным ходом. Открытие сквера запланировано на 2 августа, когда отмечается День Воздушно-десантных войск России.