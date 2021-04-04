Опухоль весом 25 килограммов удалили тюменские хирурги у 60-летней пациентки

Фото: fcn-tmn.ru Фото: fcn-tmn.ru

25-килограммовую опухоль, занимавшую малый таз и всю брюшную полость, успешно удалили онкогинекологи тюменского "Медицинского города" у 60-летней пациентки, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. До момента серьезного ухудшения самочувствия и появления болей женщина считала, что рост объема талии у нее связан с банальным увеличением веса.

В современных условиях, когда медицина широкодоступна, а диагностика и лечение находятся на высоком уровне, таких случаев быть не должно, отметила заведующая гинекологическим отделением Мария Кузьменко. "Эта уникальная ситуация напоминает всем о необходимости бдительно относиться к своему здоровью", - подчеркнула доктор.

Успешно прооперировать пациентку и избежать грозных осложнений удалось только благодаря большому опыту, слаженной работе и высокому профессионализму анестезиологической и гинекологической служб Медгорода. Операция длилась около 3 часов. Срочное гистологическое исследование показало, что опухоль относится к доброкачественному типу. Пациентка провела в стационаре девять дней и благополучно выписана домой.

"Женщине очень повезло. Любая травма живота, например, случайное падение, могли привести к разрыву опухоли, кровотечению, осложнениям, последствия которых могли быть несовместимы с жизнью",- рассказал оперирующий хирург Андрей Вовк.