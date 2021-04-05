6 апреля - события дня
В Тюмени в 9 часов в СК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по волейболу в рамках студенческой спартакиады, посвященной памяти В. Н. Зуева.
В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.
В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча "О карьере" с председателем комитета по развитию молодежного предпринимательства Артемом Андросовым.
В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется вокальное шоу группы Viva. Зрителями концерта станут медицинские работники Тюмени.
Этот день в истории:
1362 — во время Столетней войны произошла Битва при Бринье.
1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.
1722 — населенным пунктам Рагниту и Тапиау в Калининградской области присвоен статус городов.
1772 — Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.
1818 — в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения - прообраз современного велосипеда.
1893 — в Солт-Лейк-Сити освящён самый большой в мире мормонский храм.
1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай.
1938 — ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.
1972 — запущен искусственный спутник Земли "Космос-484" для изучения солнечного и космического излучений.
1985 — американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.
2009 — произошло мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы северо-восточнее Рима.