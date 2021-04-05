6 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в СК "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнутся соревнования по волейболу в рамках студенческой спартакиады, посвященной памяти В. Н. Зуева.

В Тюмени в 15 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, 5 этаж, малый зал) начнется заседание комитета облдумы по социальной политике.

В Тюмени в 19 часов в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется встреча "О карьере" с председателем комитета по развитию молодежного предпринимательства Артемом Андросовым.

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (ул. Республики, 34) начнется вокальное шоу группы Viva. Зрителями концерта станут медицинские работники Тюмени.

Этот день в истории:

1362 — во время Столетней войны произошла Битва при Бринье.

1652 — голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

1722 — населенным пунктам Рагниту и Тапиау в Калининградской области присвоен статус городов.

1772 — Екатерина II отменила введенную Петром I пошлину на ношение бороды.

1818 — в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколёсное средство передвижения - прообраз современного велосипеда.

1893 — в Солт-Лейк-Сити освящён самый большой в мире мормонский храм.

1899 — в Москве пущен первый электрический трамвай.

1938 — ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

1972 — запущен искусственный спутник Земли "Космос-484" для изучения солнечного и космического излучений.

1985 — американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

2009 — произошло мощное землетрясение в пяти километрах от центра города Л’Акуилы северо-восточнее Рима.