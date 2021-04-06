7 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 16 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59, 4 этаж) начнется открытие выставки творческих работ художественной студии Галины Постниковой "Необыкновенный мир".

В Тюмени в 10 часов в "Точка кипения – Тюмень" начнется вебинар "Грантовая поддержка социальных предприятий: для кого? как получить? на что можно потратить?". Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 16 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется мастер-класс "Тайм-менеджмент: мифы и реальность". Регистрация по ссылке.

Интересное в этот день:

1348 — в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

1795 — во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины — метр и массы — килограмм.

1803 — в "Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях" впервые в Российской империи употреблено словосочетание "железная дорога". До этого использовался термин "чугунная дорога".

1927 — американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние.

1946 — образована Калининградская область.

1948 — вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Этот день отмечается как Всемирный день здоровья.

1994 — в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.

1995 — после десятилетней реставрации открыта Третьяковская галерея.