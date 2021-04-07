8 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в музее истории поискового движения Тюменской области (пр. Геологоразведчиков 6а, 2 этаж) начнется пресс-конференция, посвященная старту "Вахты памяти-2021" в регионе и планам тюменских поисковиков на 2021 год.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал заседаний) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная открытию патриотической кампании "Мы помним". На сайте ИА "Тюменская линия" будет организована онлайн-трансляция.

В Тюмени в 15 часов в "Точке кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется семинар "Практические вопросы применения законодательства о регулируемых закупках".

В Тюмени в 17 часов по адресу ул. Володарского, 6 начнется "Вожатский диктант".

В Тюмени в 18 часов в социальных сетях областного поискового центра им. Артура Ольховского Вконтакте и Инстаграм начнется онлайн-экскурсия "Они сражались за Родину".

В Тюмени в Тюменском колледже производственных и социальных технологий (ул. Луначарского, 19) пройдет региональная конференция "Новые горизонты".

Интересное в этот день:

1158 — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире.

1766 — в США запатентована первая пожарная лестница.

1782 — Екатерина II издала указ о создании "народных школ" во всех городах России — первых публичных бесплатных школ.

1798 — родился греческий поэт Дионисиос Соломос.

1911 — Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости.

1918 - российский триколор был заменен красным флагом.

1944 - в СССР принимается постановление о восстановлении пограничной службы на западных границах.

1974 - на советский экран вышла комедия Эльдара Рязанова "Невероятные приключения итальянцев в России".