9 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девочек 2009-2010 гг.р.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется открытие краеведческой выставки "Туризм - лучший отдых!".

В Тюмени в 14 часов на Площади Памяти (пересечение улиц Таймырская и Мельникайте) начнется торжественное открытие "Вахты Памяти-2021".

В Тюмени в 15 часов в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) начнется обучающий практикум для кураторов волонтерских объединений проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Тюмени в 19 часов в пространстве "Точка кипения – Тюмень" (ул. Республики, 142, 2 этаж) начнется очередное занятие курса по подготовке к "Тотальному диктанту-2021" - "Русский по пятницам".

В Заводоуковске в спорткомплексе "Сосновый бор" пройдут окружные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки среди специализированных групп добровольной подготовки к военной службе.

Интересное в этот день:

1667 — в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

1799 — английский химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.

1940 — вторжение нацистской Германии в Норвегию и Данию. Начало Датско-Норвежской операции во время Второй мировой войны.

1945 — Советские войска взяли штурмом город-крепость Кёнигсберг, нынешний Калининград.

1974 — в Керчи спущен на воду первый советский супертанкер "Крым".

1998 — в научном музее Вирджинии (США) сооружена самая большая в мире периодическая таблица химических элементов - 8 на 19,5 метров.