  • 11 апреля 202111.04.2021воскресенье
  • USD77,1657
    EUR91,7809
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Голышмановские казахи поддержали идею создания парка национальных культур

Общество, 11:06 11 апреля 2021

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Голышмановская казахская община поддерживает общественную инициативу о создании парка национальных культур в окрестностях деревни Земляная. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал председатель Национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа, ветеран органов внутренних дел Дуйсенбай Беккожинов.

"Голышмановская казахская молодежь тянется к национальной культуре, к своим корням. С помощью администрации городского округа и региональной Национально-культурной автономии казахов мы открыли класс по изучению казахского языка, культуры и традиций. Многие молодые родители привели туда своих ребятишек", - рассказал он.

Создание парка национальных культур, проведение праздников разных народов послужит сплочению многонационального населения муниципалитета, уверен Дуйсенбай Беккожинов. В марте 2021 года на территории, где планируется разместить парк, уже прошел казахский национальный праздник Наурыз, в котором приняли участие представители многих национальностей.

"Мы все должны уважать традиции и культуру каждого народа, живущего на нашей общей земле", - убежден лидер национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа.

Фото ИА "Тюменская линия"

В поддержку инициативы о создании парка национальных культур выступил и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной Ассоциации казахов Есенгалий Ибраев. "Мы с удовольствием поможем в реализации этого замечательного проекта", - сказал он.

По мнению главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова, в будущем парк может стать точкой притяжения для предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Голышмановский городской округ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:40 11.04.2021Больше половины россиян работают в выходные, показал опрос
11:06 11.04.2021Голышмановские казахи поддержали идею создания парка национальных культур
10:28 11.04.2021Тюменцы на экскурсии узнают, о чем думали древние люди, глядя на звездное небо
09:58 11.04.2021Волонтеры "Белой совы" напомнили пожилым людям правила безопасности в лесу