Голышмановские казахи поддержали идею создания парка национальных культур

Фото ИА "Тюменская линия" | Фото: Фото ИА "Тюменская линия" | Фото:

Голышмановская казахская община поддерживает общественную инициативу о создании парка национальных культур в окрестностях деревни Земляная. Об этом в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказал председатель Национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа, ветеран органов внутренних дел Дуйсенбай Беккожинов.

"Голышмановская казахская молодежь тянется к национальной культуре, к своим корням. С помощью администрации городского округа и региональной Национально-культурной автономии казахов мы открыли класс по изучению казахского языка, культуры и традиций. Многие молодые родители привели туда своих ребятишек", - рассказал он.

Создание парка национальных культур, проведение праздников разных народов послужит сплочению многонационального населения муниципалитета, уверен Дуйсенбай Беккожинов. В марте 2021 года на территории, где планируется разместить парк, уже прошел казахский национальный праздник Наурыз, в котором приняли участие представители многих национальностей.

"Мы все должны уважать традиции и культуру каждого народа, живущего на нашей общей земле", - убежден лидер национально-культурной автономии казахов Голышмановского городского округа.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

В поддержку инициативы о создании парка национальных культур выступил и председатель Национально-культурной автономии казахов Тюменской области, член президиума Всемирной Ассоциации казахов Есенгалий Ибраев. "Мы с удовольствием поможем в реализации этого замечательного проекта", - сказал он.

По мнению главы Голышмановского городского округа Александра Ледакова, в будущем парк может стать точкой притяжения для предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров.

Евгений Бабенко