В Тобольске началась подготовка к празднованию Дня Победы

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Подготовку к проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с учетом санитарно-противоэпидемических требований, обсудили в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба администрации, мероприятия и формат их проведения зависят от ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова подчеркнула, что при сохранении ограничений мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

В случае снятия запланировано много различных активностей. Например, в преддверии празднования пройдут субботник "Память поколений", кинолектории о Великой Отечественной войне и другие мероприятия.

3 мая на Красной площади тоболяков ждет арт-моб "Победа", 7 мая митинги, посвященные 76-летию Победы в ВОВ, и шествие "Бессмертный полк" микрорайонах, 8 мая – праздничные концерты.

Главные мероприятия праздника состоятся 9 мая. Начнется он с народного шествия "Бессмертный полк" по улице Ремезова.

Также в этот день для тоболяков и гостей города состоится праздничный концерт "Весна. Май. Победа", пройдет массовый танец "Рио-Рита" - радость Победы", танцевальный вечер отдыха и караоке-программа, будут работать различные интерактивные площадки.