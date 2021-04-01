  • 11 апреля 202111.04.2021воскресенье
  • USD77,1657
    EUR91,7809
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске началась подготовка к празднованию Дня Победы

Общество, 16:02 11 апреля 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Подготовку к проведению праздничных мероприятий, посвященных 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с учетом санитарно-противоэпидемических требований, обсудили в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба администрации, мероприятия и формат их проведения зависят от ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Директор департамента по культуре и туризму администрации города Тобольска Елена Распопова подчеркнула, что при сохранении ограничений мероприятия пройдут в онлайн-режиме.

В случае снятия запланировано много различных активностей. Например, в преддверии празднования пройдут субботник "Память поколений", кинолектории о Великой Отечественной войне и другие мероприятия.

3 мая на Красной площади тоболяков ждет арт-моб "Победа", 7 мая митинги, посвященные 76-летию Победы в ВОВ, и шествие "Бессмертный полк" микрорайонах, 8 мая – праздничные концерты.

Главные мероприятия праздника состоятся 9 мая. Начнется он с народного шествия "Бессмертный полк" по улице Ремезова.

Также в этот день для тоболяков и гостей города состоится праздничный концерт "Весна. Май. Победа", пройдет массовый танец "Рио-Рита" - радость Победы", танцевальный вечер отдыха и караоке-программа, будут работать различные интерактивные площадки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:28 11.04.2021В День города тюменцы увидят реконструкцию освобождения Петрозаводска 1944 года
17:01 11.04.2021Патент на препарат для профилактики и лечения коронавируса "МИР-19" получило ФМБА
16:24 11.04.2021"Волонтеры Победы" провели всероссийскую онлайн-игру "Космос рядом"
16:02 11.04.2021В Тобольске началась подготовка к празднованию Дня Победы