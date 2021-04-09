10 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивном комплексе "Олимпия" (ул. Пржевальского, 37) начнется региональный фестиваль оздоровительного цигун.

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

В Тюмени в 10 часов в аэродинамическом комплексе "FlyFamily" (ул. 30 лет Победы, 7, стр. 43) начнется чемпионат Тюменской области по парашютному спорту - аэротрубные дисциплины.

В Тюмени в 11 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Широтная, 15, ул. Текстильная, 21/2, ул. Пермякова, 37, ул. Мельникайте, 131/1, ул. Камчатская, 146, ул. Одесская, 41/3) начнется день открытых дверей.

В Тюмени в 13 часов начнется акция "Тотальный диктант" в формате онлайн. Регистрация по ссылке.

В Тюмени в 15 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется открытие персональной выставки члена Союза художников России Александра Тимкина "APERIO".

В Тюмени в 16 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатная лекция с куратором шестичасового спектакля "Мазэраша" и AR-художником Виктором Вилисовым.

Интересное в этот день:

1722 — по указу Петра I в Санкт-Петербурге начались систематические наблюдения за погодой.

1814 — в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший самым юным доктором наук.

1849 — американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

1912 — британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.

1925 — город Царицын переименован в Сталинград (ныне Волгоград).

1957 — в Дубне введен в действие синхрофазотрон Объединенного института ядерных исследований.

1995 — в России зарегистрирована Партия любителей пива.

2019 — миру представлена первая фотография черной дыры.