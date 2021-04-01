11 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

В Тюмени в 12 часов 30 минут в детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) начнется финал чемпионата по киберспортивной игре "Counter Strike: Global Offensive" и соревнования по настольному теннису.

В Тюмени в 15 часов в Доме культуре "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется мастер-класс "Танцуй с улыбкой".

В Тюмени в 16 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатная лекция с куратором шестичасового спектакля "Мазэраша" и AR-художником Виктором Вилисовым.

Интересное в этот день:

1147 — Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой, в которой впервые было упомянуто слово "Москва".

1832 — введены звания почетных граждан России.

1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.

1909 — основан город Тель-Авив.

1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.

1945 — началось интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд.

1970 — запущен пилотируемый космический корабль Аполлон-13.