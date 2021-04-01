11 апреля - события дня
В Тюмени в 10 часов в СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) начнутся чемпионат и первенство Тюменской области по художественной гимнастике в групповых упражнениях.
В Тюмени в 12 часов 30 минут в детском технопарке "Кванториум" (ул. Геологоразведчиков, 6а) начнется финал чемпионата по киберспортивной игре "Counter Strike: Global Offensive" и соревнования по настольному теннису.
В Тюмени в 15 часов в Доме культуре "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) начнется мастер-класс "Танцуй с улыбкой".
В Тюмени в 16 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) начнется бесплатная лекция с куратором шестичасового спектакля "Мазэраша" и AR-художником Виктором Вилисовым.
Интересное в этот день:
1147 — Юрий Долгорукий пригласил черниговского князя Святослава Ольговича на встречу фразой, в которой впервые было упомянуто слово "Москва".
1832 — введены звания почетных граждан России.
1857 — российский император Александр II утвердил государственный герб России — двуглавого орла.
1909 — основан город Тель-Авив.
1944 — освобождение Керчи и Джанкоя от немецко-фашистских захватчиков.
1945 — началось интернациональное восстание узников концлагеря Бухенвальд.
1970 — запущен пилотируемый космический корабль Аполлон-13.