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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

12 апреля - события дня

Общество, 18:00 11 апреля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в большом зале Дворца культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное награждение победителей ежегодного городского конкурса профессионального мастерства "Сердце отдаю детям-2021".

В Тюмени в театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) стартует финальный этап режиссёрской Лаборатории "12+".

Интересное в этот день:

1832 — американский колесный пароход "Brandyvane" сгорает на Миссисипи.

1903 — в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

1911 — в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд.

1919 — в Советской России прошёл первый Коммунистический субботник.

1937 — стендовые испытания газотурбинного реактивного двигателя Ф. Уиттла.

1949 — на юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьевых горах.

1961 — первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском космическом корабле "Восток".

1964 — на орбиту вокруг Земли выводится космический аппарат "Полёт-2".

1981 — в космос стартовал космический корабль Колумбия. Первый пилотируемый полёт по программе Спейс Шаттл.

1995 — запущен каталог "Yahoo!", быстро ставший одним из самых популярных в мире.

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