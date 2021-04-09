Эдуард Абдуллин: аэропорт в Тобольске даст толчок к развитию туризма и бизнеса

| Фото: тобольск-окрыляет.рф | Фото: тобольск-окрыляет.рф

Строительство и открытие аэропорта в Тобольске важное событие в жизни всего региона. Такое мнение выразил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

"Появление аэропорта масштабное событие, как для Тюменской области, так и для Тобольска. Это необходимо для развития в городе и регионе туризма и бизнес направлений. Инвесторы будут пользоваться не только тюменским аэропортом, но и тобольским. Кроме того, горожане смогут летать в любую точку нашей страны и за границу. Мы не должны оставаться в стороне от выбора имени аэропорта и проголосовать", - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

Народное голосование #ТобольскОкрыляет началось на одноименном сайте 29 марта и продлится до 10 апреля. Дополнительные пункты проведения голосования работают в библиотеках Тобольска.

По данным на 9 апреля, в голосовании лидирует Семен Ремезов, у которого 76% голосов. Меньше всех набрал Василий Перов, за него проголосовало 3%.