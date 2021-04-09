Детская игровая программа про Белку и Стрелку пройдет в тюменском музее перед Днем космонавтики

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Познавательная игровая программа "Белка и стрелка в космосе" пройдет для группы детей от 5 лет 10 апреля в 12 часов в детском центре "Музейляндия" в Тюмени.

Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, сообщает Megatyumen.ru.

Ребята побывают на выставке "Детский мир истории русской открытки", смогут узнать различные интересные факты о галактике, первых космонавтах и собаках, побывавших в космосе, рассказали в тюменском Музейном комплексе имени Словцова.

В конце игры детям предложат своими руками изготовить памятный сувенир на космическом мастер-классе. Стоимость участия – 150 рублей.