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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском реабилитационном центре отметили Всемирный день здоровья

Общество, 09:26 10 апреля 2021

rodnik-72.ru

Спортивный праздник "Чемпионат веселого мяча", посвященный Всемирному дню здоровья, провели для ребят и их родителей в тюменском реабилитационном центре "Родник" .

Инструктор по адаптивной физической культуре Ольга Ильинкова организовала совместную разминку, в которой ребятам помогал сказочный персонаж Филя.

Для ребят с ослабленным здоровьем, считают специалисты центра, подвижные игры – не только способ укрепления здоровья, но и отличный опыт общения со сверстниками.

В "Роднике" поправляют здоровье 55 детей и сопровождающие их 43 взрослых, сообщает департамент социального развития Тюменской области

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