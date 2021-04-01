В тюменском реабилитационном центре отметили Всемирный день здоровья

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Спортивный праздник "Чемпионат веселого мяча", посвященный Всемирному дню здоровья, провели для ребят и их родителей в тюменском реабилитационном центре "Родник" .

Инструктор по адаптивной физической культуре Ольга Ильинкова организовала совместную разминку, в которой ребятам помогал сказочный персонаж Филя.

Для ребят с ослабленным здоровьем, считают специалисты центра, подвижные игры – не только способ укрепления здоровья, но и отличный опыт общения со сверстниками.

В "Роднике" поправляют здоровье 55 детей и сопровождающие их 43 взрослых, сообщает департамент социального развития Тюменской области